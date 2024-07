Vertonghen hängt noch ein Jahr dran

Jan Vertonghen wird dem Profifußball allem Anschein nach erhalten bleiben. Wie die belgische Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, soll eine Einigung über einen Einjahresvertrag mit dem RSC Anderlecht kurz bevor stehen. Das Arbeitspapier des 37-Jährigen bei Anderlecht war erst Ende Juni ausgelaufen.

Der Innenverteidiger war vor zwei Jahren in sein Heimatland gewechselt und kam seitdem in 71 Spielen zum Einsatz. Vertonghen, der mit 157 Einsätzen Rekordspieler der belgischen Nationalmannschaft ist, war mit den Roten Teufeln bis vor kurzem noch bei der Europameisterschaft aktiv. Dort scheiterten das Team von Trainer Domenico Tedesco jedoch im Achtelfinale an Frankreich (0:1).