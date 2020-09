Barças Plan mit Puig

Der FC Barcelona sieht bei Riqui Puig weiterhin eine blendende Perspektive. Damit der 21-Jährige sich optimal weiterentwickeln und viel Spielzeit sammeln kann, soll er aber verliehen werden. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge würde Barça sein Eigengewächs gerne bei Ajax Amsterdam parken.

Grund ist die technisch versierte Spielweise, für die der niederländische Topklub bekannt ist. Ob Ajax auch Interesse an einem solchen Deal hat, bleibt aber abzuwarten. Puig selbst würde am liebsten in Barcelona bleiben und sich dort durchsetzen. Coach Ronald Koeman sieht den Youngster aber noch nicht bereit für einen Stammplatz bei den Profis.