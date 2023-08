Álvarez-Deal nimmt Formen an

West Ham United kann womöglich schon in wenigen Tagen die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Edson Álvarez (25) vermelden. ‚Sky‘ berichtet, dass sich die Hammers und Ajax Amsterdam im Ablösepoker immer weiter annähern. Ein erstes Angebot aus London in Höhe von rund 35 Millionen Euro wurde von Sven Mislintat und Co. noch abgelehnt, nun aber mit einem Gegenvorschlag beantwortet.

So kann sich die Ablöse laut dem Bezahlsender schlussendlich im Bereich von knapp 40 Millionen Euro einpendeln. Álvarez, der vor einigen Wochen noch ein ganz heißer Kandidat bei Borussia Dortmund war, soll sich mit West Ham selbst schon einig sein. Der Transfer des Mexikaners befindet sich folglich in der finalen Phase.