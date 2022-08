Nagelsmanns Rat an Zirkzee

Kurz vor der Finalisierung des Wechsels von Joshua Zirkzee zum FC Bologna hat Julian Nagelsmann seinem Schützling noch einen Rat mit auf dem Weg gegeben. „Er macht einige Dinge herausragend. Er könnte alles erreichen, muss aber in ein, zwei Situationen einen Schritt mehr gehen, dann könnte er eine herausragende Entwicklung nehmen - ein bisschen mehr Punch und Wucht in bestimmten Situationen“, so der Trainer des FC Bayern.

Zirkzee wechselt für 8,5 Millionen Euro nach Italien. Die Bayern behalten sich aber den Zugriff für die Zukunft vor. Zuletzt war der 21-jährige Mittelstürmer an den RSC Anderlecht verliehen und überzeugte. Das rief zahlreiche Interessenten – darunter auch der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg – hervor. Nun geht es für Zirkzee aber zurück in die Serie A, wo er bereits leihweise für Parma Calcio am Ball war.