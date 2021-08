Haaland-Zukunft: Erneutes Machtwort – Rose weckt Hoffnungen

Michael Zorc hat einmal mehr keinen Zweifel daran gelassen, dass Erling Haaland die begonnene Saison auch bei Borussia Dortmund beenden wird. Am Rande der gestrigen Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern (1:3) sagte der Sportdirektor des BVB bei ‚Sat1‘: „Er bleibt auf jeden Fall diese Saison.“

Zorc räumte aber auch ein: „Was danach ist, wissen wir alle noch nicht.“ Schließlich darf der von allen europäischen Topklubs umworbene Haaland im Sommer 2022 für einen fixen Betrag zwischen 75 und 90 Millionen Euro wechseln.

Rose weckt Hoffnungen auf Verbleib über 2022 hinaus

Marco Rose sieht darin allerdings „keinen Automatismus“. Im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ äußert der neue BVB-Trainer: „In diesem Sommer gab es die Diskussion doch auch schon, und Erling ist nach wie vor hier. Er hat ja noch einen langfristigen Vertrag bei uns.“ Haaland ist noch bis 2024 an Schwarz-Gelb gebunden.

Rose weiter: „Nur weil in der Öffentlichkeit permanent davon geredet wird, dass er den BVB im nächsten Sommer verlässt, muss das ja nicht zwangsläufig auch so sein.“ Haaland war im Januar 2020 zum BVB gekommen. Seitdem schoss der 21-Jährige 62 Tore in 62 Pflichtspielen und legte darüber hinaus 18 Treffer auf.