Werder: „Sehr positives Gespräch mit Zetterer“

Michael Zetterer könnte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen verlängern. Clemens Fritz sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir hatten vor dem Urlaub ein sehr positives Gespräch mit Zetti und werden in der verbleibenden Pause die Gespräche fortführen.“

Zuletzt berichtete die ‚DeichStube‘, dass Vereine aus dem In- und Ausland Interesse an Zetterer signalisieren. Der 27-jährige Torhüter ist hinter Jiri Pavlenka die Nummer zwei an der Weser. In dieser Saison stand Zetterer bei einem Ligaspiel zwischen den Bremer Pfosten.

