Stuttgart vor Verpflichtung von Benfica-Stürmer?

Der VfB Stuttgart hat offenbar einen neuen Offensivspieler an der Angel. Nach ‚Record‘-Informationen befindet sich Gil Dias von Benfica Lissabon auf dem direkten Weg zu den Schwaben. Die portugiesische Sportzeitung berichtet, dass der VfB den 26-jährigen Flügelstürmer festverpflichten wird.

Ein Wechsel von Dias zu Basaksehir in die Süper Lig ist dem Bericht zufolge geplatzt. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen führten nicht zum gewünschten Ergebnis. Unter Trainer Roger Schmidt spielt Dias bei Benfica keine große Rolle. Nur zwei Kurzeinsätze in Pokalspielen stehen in der laufenden Saison für den Linksfuß zu Buche.

Lese-Tipp

VfB-Interesse an Haraguchi bestätigt

Heute erst verkauften die Stuttgarter Alexis Tibidi nach Frankreich. Auf der Seite der Zugänge soll sich aber auch noch etwas tun. Neben Gil Dias könnte auch noch Genki Haraguchi von Union Berlin zu den Cannstattern wechseln.