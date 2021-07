Bayerns Singh in die zweite Liga

Sarpreet Singh setzt seine Karriere beim SSV Jahn Regensburg fort. Der Offensivspieler wird für eine Saison vom FC Bayern ausgeliehen. Bereits in der Hinrunde der abgelaufenen Saison war Singh an den 1. FC Nürnberg verliehen. In München kam der 22-jährige Neuseeländer seit seinem Wechsel vor zwei Jahren zweimal für die Profis zum Einsatz und spielte 38 Mal für die Zweitvertretung.

Regensburgs Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Sarpreet zeichnet sich insbesondere durch eine überdurchschnittliche Technik, hohe Entscheidungsqualität in seinen Aktionen sowie Torgefahr aus. Wir wollen nunmehr gemeinsam mit Sarpreet daran arbeiten, dass er diese Fähigkeiten auch auf Zweitliganiveau zeigen kann. Die Gegebenheiten beim SSV Jahn sollten dafür den geeigneten Rahmen bilden.“