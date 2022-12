Farke reagiert auf Bensebaini-Berichte

Daniel Farke nimmt die Berichte über Ramy Bensebainis Abschied von Borussia Mönchengladbach gelassen hin. „Das ist doch normal“, sagte der Fohlen-Coach am ‚Sky‘-Mikrofon, „der Vertrag des Jungen läuft aus am Saisonende und Topspieler sind immer begehrt. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn andere Vereine nicht interessiert wären an unseren Spielern“

Ligarivale Borussia Dortmund soll im Werben um Bensebainis Dienste sehr gut im Rennen liegen. Schon bald könnte die Einigung über eine Zusammenarbeit ab Sommer erzielt werden. Apropos (Yann) Sommer: „Wir wollen den Vertrag verlängern, da arbeiten wir dran“, wird Farke zu seiner Nummer eins zitiert. Auch in Sommers Fall sei das Interesse anderer Klubs bei einem auslaufenden Vertrag „ganz normal“.

