Werder-Verlängerung mit Schaaf „gut vorstellbar“

Beim SV Werder Bremen ist man gewillt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Thomas Schaaf zu verlängern. Über den Technischen Direktor sagt Sportchef Frank Baumann gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘: „Wir sehen die ersten Ergebnisse, auch wenn vieles im Nachwuchsbereich langfristig angesiedelt ist. Grundsätzlich ist eine Verlängerung für mich gut vorstellbar.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2018 hat Schaaf dieses Amt bei Werder inne. Ambitionen, bei den Grün-Weißen eines Tages auf den Cheftrainer-Posten zurückzukehren, hat der langjährige Coach nicht. „Grundsätzlich hat sich das, was wir uns in unserem Strategieprozess vor vier, fünf Jahren von dieser Position versprochen haben, überhaupt nicht verändert. Es hat sich bewahrheitet, dass diese Position wichtig ist“, so Baumann, der Gespräche mit Schaaf für den Winter ansetzt.