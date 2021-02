Das Chamäelon geht auf Nummer sicher

Thomas Tuchel hat sich im Laufe seiner Trainerkarriere schon häufiger als Chamäleon erwiesen. Bei Mainz 05 passte sich sein Team aus einem „Gefühl der krassen Unterlegenheit“ in aller Regel dem Gegner an. Aus Borussia Dortmund machte er dagegen eine attraktive Ballbesitz-Mannschaft, bei Paris St. Germain schuf er ein System, in dem sich die großen Stars Kylian Mbappé und Neymar möglichst wohl fühlten.

Mit Spannung war nun erwartet worden, wie Tuchel seine vierte Aufgabe beim FC Chelsea angehen würde. Nach vier Spielen und zehn Punkten darf der Start als gelungen betrachtet werden. Das Prunkstück ist dabei die Abwehr: Nur ein ziemlich albernes Eigentor von Antonio Rüdiger fingen sich die Blues unter Tuchel ein. Dass Tuchels Fokus zunächst auf Stabilität liegt, zahlt sich aus – geht aber zu Lasten der Offensive.

Bis zu acht Defensivspieler

In allen Partien setzte Tuchel auf einen Mix aus Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Gegen Tottenham (1:0) und gestern gegen Sheffield (2:1) stellte der deutsche Coach gleich fünf gelernte Verteidiger auf, dazu erst zwei, später drei Sechser. Für Offensivkönner wie Kai Havertz, Hakim Ziyech, Christian Pulisic oder Tammy Abraham bleibt da häufig nur die Bank. Im Angriff rotiert Tuchel deshalb fleißig durch.

Wohin der Weg gehen soll, ist aber klar. „Wir müssen mehr klare Chancen kreieren“, stellte Tuchel schon nach dem Tottenham-Spiel fest. Dafür wird der 47-Jährige sich früher oder später erneut als Chamäleon erweisen und auf mehr offensiv denkende Spieler setzen müssen. Wann das der Fall sein wird, ist unklar. Viel einstudieren konnte Tuchel mit seinem neuen Team noch nicht. Fürs erste ist Chelsea mit dem Auf-Nummer-sicher-Stil durchaus erfolgreich – wenngleich die ersten Tuchel-Partien nicht besonders schön anzusehen waren.