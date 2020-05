SV Werder: Restart ohne Augustinsson

Werder Bremen wird am kommenden Montag gegen Bayer Leverkusen (20:30 Uhr) noch auf Linksverteidiger Ludwig Augustinsson (26) verzichten müssen. „Für Leverkusen wird es leider nicht reichen“, so Werder-Trainer Florian Kohfeldt in einer Pressemitteilung, „aber ich bin zuversichtlich, dass Ludde in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Fast schon historisches Ausmaß hat das Bremer Verletzungspech in der aktuellen Saison. Zwischenzeitlich ging die Verletztenzahl in den zweistelligen Bereich, praktisch nie konnte Kohfeldt seine beste Elf aufbieten. Die Corona-Zwangspause hat nun aber für personelle Entspannung gesorgt.