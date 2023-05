Vier Wechsel-Optionen für Mané | Barça wittert Kimmich-Schnäppchen

Mané zurück auf die Insel?

Sadio Mané sollte der große neue Star werden bei FC Bayern. Ein knappes Jahr nach seiner Ankunft gehört der Senegalese aber schon wieder zu den Abschiedskandidaten. Beide Seiten hätten gegen eine Trennung nichts einzuwenden. In England wird dies natürlich mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. „MANE MAN“, titelt die ‚Sun‘. Das Boulevard-Blatt sieht den Offensivspieler immer noch als potenzielle Top-Verstärkung, also einen „main man“ für mehrere Topklubs aus der Premier League. „Vier Vereine könnten gewillt sein, ihn im Sommer nach England zurückzuholen“, so die Einschätzung. Infrage kommen dem Blatt zufolge der FC Chelsea, der FC Arsenal, Newcastle United und der FC Liverpool. Tatsächlich angeklopft von den vier Klubs haben bislang nur die Blues. Was nicht ist, kann ja aber noch werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barças Kimmich-Illusionen

„Es gibt kein Preisschild“ – laut einem ‚Sport1‘-Bericht vom gestrigen Mittwoch besteht beim FC Bayern nicht ansatzweise Interesse, Joshua Kimmich zu verkaufen. Der Mittelfeldspieler ist trotz der Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona fest beim Rekordmeister eingeplant. In Spanien hält man von solch in Stein gemeißelten Aussagen recht wenig. „Kimmich, machbar“, lautet die lapidare Überschrift bei der ‚Mundo Deportivo‘. Demnach hoffen die Katalanen auf die Einschätzung, dass 60 Millionen Euro ausreichen würden, um Kimmich aus München loseisen zu können. Wer‘s glaubt, wird selig.

Lese-Tipp

Davies-Berater bestätigt: „Einige Klubs sind interessiert“

Bernardo verteilt Prügel

Mit einem berauschenden 4:0-Sieg über Real Madrid machte Manchester City am gestrigen Abend den Einzug ins Champions League-Finale klar. Die Leistung des Teams von Pep Guardiola verzückt die englische Presse. „Peps Meisterklasse“, titelt der Telegraph. Der ‚Mirror‘ feiert mit „Golden Silva“ Doppeltorschütze Bernardo Silva ab. „Big Bernardo“, wird in seiner Heimat Portugal auch von der ‚Record‘ abgefeiert. In Spanien geht die Presse mit Real hingegen nicht zimperlich um. Die in Madrid ansässige ‚Marca‘ schreibt von einer „Tracht Prügel, die weh tut“.