Auch Liverpool will Carreras

Benfica Lissabons Álvaro Carreras steht bei einigen europäischen Topklubs auf dem Zettel. Wie die ‚as‘ berichtet, bekundet auch der FC Liverpool starkes Interesse am Linksverteidiger, der bei den Reds die langfristige Nachfolge von Andy Robertson (30) antreten könnte. Kürzlich nannte das portugiesische ‚O Jogo‘ mit Manchester United, dem FC Barcelona und Real Madrid bereits drei weitere Vereine aus der europäischen Spitze als Interessenten. Bei Benfica steht der Linksfuß bis 2029 unter Vertrag und dürfte dem Champions League-Teilnehmer im Verkaufsfall daher eine hohe Ablöse einbringen.

In der vergangenen Spielzeit war Carreras von Manchester United an den amtierenden portugiesischen Vizemeister verliehen, der anschließend die Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro zog. In der laufenden Saison konnte der 21-Jährige mit starken Leistungen wie gegen Atlético Madrid (4:0) auf sich aufmerksam machen und avancierte zum unangefochtenen Stammspieler. In den zurückliegenden sieben Spielen stand der Youngster immer in der Startaufstellung.