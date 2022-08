Barça & PSG locken: City will mit Silva verlängern

Bleibt er noch ein weiteres Jahr oder geht er kurz vor Transferschluss doch von Bord? Bei Bernardo Silva war lange nicht klar, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Mittlerweile zeichnet sich ein Verbleib des 28-Jährigen bei Manchester City immer klarer ab. Dafür soll künftig nicht nur das Preisschild von 100 Millionen Euro sorgen.

Einem Bericht des ‚Daily Star‘ zufolge wollen die Skyblues Silvas Verbleib mit einem neuen Vertrag zementieren. Zwar besitzt der Portugiese beim englischen Meister noch einen bis 2025 datierten Kontrakt, doch mit einer fürstlichen Gehaltserhöhung soll der Edeltechniker außer Reichweite von Interessenten wie dem FC Barcelona und Paris St. Germain gebracht werden.

Silva soll künftig hinter Kevin De Bruyne und Erling Haaland in die Top drei der Bestverdiener bei City aufsteigen. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der Spielmacher mit 33 Startelfeinsätzen und zwölf Scorerpunkten in der Premier League zu den Leistungsträgern der Meistermannschaft.