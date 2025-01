Martínez wochenlang raus: Wackelt der Araújo-Wechsel?

Der FC Barcelona muss mindestens vier Wochen auf Innenverteidiger Iñigo Martínez verzichten. Wie der La Liga-Klub mitteilt, hat sich der 33-Jährige am vergangenen Sonntag beim Erfolg im spanischen Supercup-Finale gegen Real Madrid (5:2) einen Riss im rechten Oberschenkelmuskel zugezogen. Martínez war in der bisherigen Saison in der Abwehr der Katalanen gesetzt und absolvierte bereits 27 Pflichtspiele.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verletzung des 21-fachen spanischen Nationalspielers könnte zudem Auswirkungen auf eine Transferentscheidung von Barça haben. Dem Vernehmen nach steht Ronald Araújo (25) vor seinem Wechsel von Barcelona zu Juventus Turin. Der Serie A-Klub soll bereits ein erstes Angebot über 35 Millionen Euro unterbreitet haben. Der Uruguayer ist nach einer schweren Verletzung im vergangenen Jahr aktuell nur die Nummer drei in der Abwehrzentrale hinter Martínez und Talent Pau Cubarsi (17) und möchte daher den Verein wechseln. Barça gilt als gesprächsbereit, die Verletzung von Martínez könnte den Transfer allerdings nun auf Eis legen.