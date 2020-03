Real trifft Zidane-Entscheidung

Was genau die Zukunft bringen wird, können die Verantwortlichen von Real Madrid in diesen Tagen kaum wissen. Wann und in welcher Form wird La Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen? Wie geht es in der Champions League weiter, in der die Königlichen das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City mit 1:2 verloren?

Trotz der Coronakrise und zahlreicher offener Fragen scheinen Reals Verantwortliche auf der Trainerbank auf Kontinuität zu setzen. Wie die ‚as‘ berichtet, werden die Madrilenen mit Trainer Zinedine Zidane in die nächste Saison gehen – egal, was in der laufenden Spielzeit noch passieren wird. Dessen Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2022.

Der 47-Jährige kam in der laufenden Saison nicht ohne Kritik aus. Das drohende Champions League-Aus tat Zidanes Ansehen ebenso wenig gut wie die jüngst leichtfertig verspielte Tabellenführung. Dennoch scheint sich der Franzose keine Sorgen um seinen Job machen zu müssen.