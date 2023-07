PSG-Flop Sanches vor Wechsel nach Italien?

Renato Sanches winkt offenbar ein Wechsel nach Italien. ‚Sky Italia‘ berichtet von intensiven Avancen der AS Rom, deren Trainer José Mourinho große Stücke auf seinen portugiesischen Landsmann halten soll. Die Giallorossi drängen auf eine Leihe und führen aktuell Gespräche mit Paris St. Germain und der Spielerseite.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen war Ex-Bayern-Profi Sanches vor allem ein Thema bei türkischen Vereinen, nun scheint die Roma in aussichtsreicher Position zu liegen. Bei PSG hat der zentrale Mittelfeldspieler in der vergangenen Spielzeit (23 Ligapartien) selten überzeugt und darf den Verein verlassen.

Lese-Tipp

Bitshiabu: Leipzig gewährt PSG zwei Klauseln