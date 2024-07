TSG-Talent Bischof vor Abschied?

Tom Bischof könnte in der nächsten Saison in der zweiten Liga an den Start gehen. Laut den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ zeigt der Karlsruher SC Interesse am Talent der TSG Hoffenheim. Ob eine Leihe oder ein Transfer angestrebt wird, bleibt in dem Bericht offen. Da Bischof jedoch als eines der größten Talente des Klubs gilt, ist unwahrscheinlich, dass die TSG den 19-Jährigen dauerhaft abgibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um eine Leihe zu ermöglichen, müssten die Hoffenheimer aber wohl erst mit Bischof verlängern. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft nur noch bis 2025. In der abgelaufenen Saison stand er 13 Mal für die Kraichgauer in der Bundesliga auf dem Platz, kam zumeist jedoch nicht über Kurzeinsätze hinaus.