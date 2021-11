Hiobsbotschaft für Agüero

Der FC Barcelona muss lange auf Sergio Agüero verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, wird der Argentinier seinem Team in den kommenden drei Monaten nicht zur Verfügung stehen. Grund sind Herzprobleme, die nun genauer untersucht werden sollen. Erst im Anschluss könne über eine Rückkehr auf den Platz entschieden werden.

Nach einer zweimonatigen Pause wegen Wadenproblemen war der 33-jährige Angreifer erst kürzlich zum Kader der Blaugrana gestoßen. Gegen Deportivo Alavés (1:1) am Wochenende stand der Neuzugang dann zum zweiten Mal in der Startelf. Kurz vor der Halbzeit musste Agüero das Feld aber wegen Schmerzen in der Brust verlassen.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4