Kwasniok reagiert auf HSV-Gerüchte

Lukas Kwasniok will sich nicht auf Diskussionen um seine sportliche Zukunft einlassen. Von der ‚Sport Bild‘ auf Berichte angesprochen, die ihn mit dem Hamburger SV in Verbindung bringen, sagt der Trainer des SC Paderborn: „Ich habe einen laufenden Vertrag bis 2026 und konzentriere mich voll auf meine Aufgabe in Paderborn.“

Der 43-Jährige versucht die Spekulationen um seine Person also klein zu halten, verzichtet gleichwohl aber darauf, öffentlichkeitswirksam zu betonen, dass er für den HSV-Job nicht zur Verfügung steht. Kwasniok ist einer von mehreren Kandidaten, der nach der Entlassung von Steffen Baumgart mit den Hamburgern in Verbindung gebracht wird.