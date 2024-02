Schlag auf Schlag: Inter tütet zwei Schnäppchen-Deals ein

Inter Mailand rüstet sich bereits für die kommende Saison. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Piotr Zielinski bereits den Medizincheck bei den Nerazzurri bestanden. In den kommenden Tagen stehe die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag an.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler kommt dann im Sommer ablösefrei von der SSC Neapel, für die er seit 2016 spielt. Die bisherige Bilanz: 356 Spiele und 96 Scorerpunkte. Zudem trug der polnische Nationalspieler zu den Titeln in Coppa Italia (2020) und Serie A (2023) bei.

Auch den Transfer von Mehdi Taremi (31) hat Inter bereits eingetütet. Am heutigen Dienstag absolviert der iranische Stürmer laut Romano die notwendigen Untersuchungen, ehe er bis 2026 plus Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben kann. Eine Ablöse wird ob Vertragsende beim FC Porto auch in diesem Fall nicht fällig.