Ancelotti bestätigt: Vinicius will nicht weg

Carlo Ancelotti hat sich zur Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid geäußert. Im Rahmen einer Medienrunde sagte der Trainer der Königlichen: „Vinicius Junior denkt nicht an einen Wechsel. Er liebt Real Madrid. Er will hier Erfolg haben, Vini weiß, dass dieser Verein seine Zukunft ist. Seine Idee ist es, zu bleiben. Er will bei Real Madrid spielen.“

Zur Erläuterung: Der 22-Jährige wurde im Zuge der La Liga-Partie von Real gegen den FC Valencia (0:1) erneut rassistisch beleidigt. Kurz nach der Partie kamen daher Gerüchte auf, dass der Brasilianer die Blancos unter Umständen verlassen könnte. Ein Abschied des Offensivspielers gehört also ins Reich der Fabel. Bei Real steht Vinicius noch bis 2024 unter Vertrag.

