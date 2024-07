United: Zirkzee absolviert Medizincheck

Der Wechsel von Joshua Zirkzee zu Manchester United ist auf der Zielgeraden. Laut Fabrizio Romano absolviert der Stürmer vom FC Bologna derzeit den obligatorischen Medizincheck. Im Anschluss steht die Vertragsunterschrift an. Dem 23-Jährigen winkt ein Kontrakt bis 2029.

Dem Bericht zufolge fließen 42,5 Millionen Euro Ablöse für den Transfer. Die gesamte Summe soll in drei Tranchen ausbezahlt werden. Darauf freuen sich auch die Offiziellen beim FC Bayern: 50 Prozent der Summe fließen in die Kasse an der Säbener Straße, da die Münchner beim Verkauf von Zirkzee an Bologna eine entsprechende Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt hatten.