Motta plant Treffen: Alles klar für Juve-Wechsel

Thiago Motta möchte den FC Bologna zeitnah darüber informieren, dass er den Klub in diesem Sommer mit Auslaufen seines Vertrags verlassen wird. Laut ‚Sky Italia‘ trifft sich der Chefcoach am morgigen Donnerstag mit Klubpräsident Joey Saputo, um ihm mitzuteilen, dass er bei Juventus Turin unterschreiben wird.

Es gilt seit geraumer Zeit als offenes Geheimnis, dass Motta bei der Alten Dame die Nachfolge des vor kurzem entlassenen Massimiliano Allegri antritt. In Turin winkt Motta eine Anstellung bis 2027 sowie ein Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro. Mit Bologna steht der frühere Mittelfeldstratege in der Serie A auf Rang drei. Ein Spieltag ist noch zu gehen, an dem die Champions League-Qualifikation klargemacht werden kann.