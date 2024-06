Zirkzee für EM nachnominiert

Joshua Zirkzee springt doch noch auf den EM-Zug auf. Der niederländische Mittelstürmer wurde am gestrigen Mittwochabend aufgrund der Verletzungen von Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners nachnominiert. Im Verlauf des heutigen Donnerstags soll der 23-Jährige zum Team dazustoßen.

Kurz zuvor wurde bereits Ian Maatsen nachträglich in den Kader aufgenommen. Damit komplettiert Zirkzee das 26-köpfige Oranje-Aufgebot. Nachdem der Angreifer in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, darf er sich in den kommenden Wochen auf der ganz großen Bühne beweisen. Zahlreiche Topklubs stehen Schlange, das Rennen macht womöglich der AC Mailand.