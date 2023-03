Milan hofft bei Díaz auf Rabatt

Der AC Mailand arbeitet an der Verpflichtung des bisherigen Leihspielers Brahim Díaz. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erhoffen sich die Rossoneri ein Entgegenkommen von Real Madrid beim Preis für den spanischen Mittelfeldspieler. Im Leihgeschäft ist eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro verankert, Milan plant dem Bericht zufolge ein Angebot über 16 Millionen Euro plus Boni.

Díaz hege den Wunsch, auch über die laufende Saison hinaus für den amtierenden Meister der Serie A zu spielen. Dementsprechend wolle sich der 23-Jährige auch bei möglichen Verhandlungen über seine Zukunft positionieren. Gespräche sollen in den nächsten Wochen stattfinden, so die italienische Tageszeitung.

