FCA: Cardona erneut zu St. Étienne

Für Irvin Cardona ist das Leih-Kapitel bei Espanyol Barcelona nach nur einem halben Jahr zu Ende. Wie der FC Augsburg bekanntgibt, wird die Leihe des 27-Jährigen nach Spanien abgebrochen, stattdessen wird der Offensivspieler die Rückrunde auf Leihbasis bei der AS St. Étienne verbringen. Für die Franzosen spielte Cardona bereits in der Rückrunde der Vorsaison. An den FCA ist der Rechtsfuß noch bis 2027 gebunden.

„Irvin ist aktiv auf uns zugekommen und hat den Wunsch hinterlegt, unbedingt zu Saint-Étienne zurückzukehren, wo er sich sehr wohlgefühlt und starke Leistungen gezeigt hat“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic, „die Möglichkeit, diesen Wechsel im Winter zu realisieren, hat sich nun auch aufgrund der Bereitschaft von Espanyol kurzfristig ergeben. Wir wünschen Irvin für die restliche Saison und an alter Wirkungsstätte viel Erfolg.“ Für die ASSE erzielte Cardona vergangenes Jahr zehn Treffer und verhalf dem Klub zum Aufstieg in die Ligue 1.