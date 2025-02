Champions League: Die Topelf der Playoff-Rückspiele

Spieler des Spieltags: Kylian Mbappé

Nach seiner Ankunft bei Real Madrid hatte Kylian Mbappé einige Startschwierigkeiten. Die hat der französische Torjäger aber längst hinter sich gelassen. Gegen Manchester City (3:1) erzielte Mbappé alle drei Tore und avancierte so klar zum Matchwinner. Die Mannschaft von Pep Guardiola bekam den Superstar einfach nicht in den Griff. Insgesamt stehen nun sieben Tore in zehn Champions League-Spielen auf dem Konto des ehemaligen PSG-Profis.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des Spieltags der Playoff-Rückspiele?

Die Ergebnisse im Überblick

AC Mailand - Feyenoord Rotterdam 1:1

Atalanta Bergamo - FC Brügge 1:3

FC Bayern - Celtic Glasgow 1:1

- Celtic Glasgow 1:1 Benfica - AS Monaco 3:3

Borussia Dortmund - Sporting 0:0

- Sporting 0:0 Paris St. Germain - Stade Brest 7:0

PSV Eindhoven - Juventus Turin 3:1 n.V.

Real Madrid - Manchester City 3:1

Teams in kursiver Schrift ziehen ins Achtelfinale ein