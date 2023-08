PSG kämpft um Zaïre-Emery

Bei Paris St. Germain versucht man, den Zugriff auf Eigengewächs Warren Zaïre-Emery auszudehnen. Laut einem Bericht der L’Équipe hat die Vereinsführung Kontakt zu Jorge Mendes, dem Berater des 17-jährigen Mittelfeldspielers aufgenommen, um eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu besprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zaïre-Emerys aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2025, dementsprechend bestünde in einem Jahr akuter Handlungsbedarf, will man den talentierten Rechtsfuß nicht ablösefrei verlieren. Interesse an Zaïre-Emery bekundete in den vergangenen Wochen unter anderem Borussia Dortmund. Sämtliche Avancen der Schwarz-Gelben blockte PSG aber umgehend ab.