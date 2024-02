Fellaini macht Schluss

Marouane Fellaini hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. „Ich schreibe diesen Beitrag, um bekannt zu geben, dass ich mich nach 18 Jahren Karriere aus dem Profifußball zurückziehe“, beginnt der 36-jährige Belgier seinen Abschiedspost bei Instagram.

Fellaini begann seine Laufbahn in der belgischen Heimat bei Chaleroi und Standard Lüttich. Danach war er elf Jahre lang in der Premier League für den FC Everton und Manchester United am Ball, hatte auf der Insel die besten Jahre seiner Karriere. 2019 folgte der Wechsel zu SD Luneng nach China. Dort blieb der Achter bis zum vergangenen Sommer, einen neuen Vertrag erhielt er danach nicht mehr.