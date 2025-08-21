Saftige Ablöse: Leverkusen gibt Adli ab

Schon nach Abpfiff des DFB-Pokal-Spiels gegen die SG Sonnenhof Großaspach (4:0) wurde offensichtlich, dass Amine Adli Bayer Leverkusen noch in diesem Sommer verlassen wird. Mit Tränen in den Augen stand der 25-Jährige vor der Kurve des Vizemeisters und schloss vorsichtshalber schon mehr oder weniger mit dem Kapitel ab.

Die Verantwortlichen hatten dem Transfer bis zuletzt einen Riegel vorgeschoben, da nicht noch ein potenzieller Leistungsträger wegbrechen sollte. Jetzt aber ist der Wechsel offiziell, der Marokkaner schließt sich dem AFC Bournemouth an. „Ich bin vor allem sehr stolz, für einen Verein wie Bournemouth zu spielen. Ich habe über meinen nächsten Wechsel nachgedacht und hatte das Gefühl, dass Bournemouth der perfekte Ort für mich ist“, sagt Adli über seine Unterschrift. Vertraglich bindet sich der Linksfuß bis 2030 an die Cherries.

Nach FT-Informationen erhält Leverkusen im Gesamtpaket 30 Millionen Euro aus Bournemouth, 21 Millionen als Sockelablöse und neun Millionen an Boni. Adli war vor vier Jahren für 7,5 Millionen Euro vom FC Toulouse in die Bundesliga gekommen. Nach 143 Pflichtspielen geht er als Deutscher Meister und Pokalsieger in die Premier League.