Bayer verpflichtet Schweden-Talent Kanga

Bayer Leverkusen hat ein vielversprechendes Talent verpflichtet. Der Werksklub verkündet den Transfer von Jardell Kanga. Der 16-jährige Stürmer kommt vom schwedischen Drittligisten IF Brommapojkarna. Zu den Vertragsmodalitäten machen die beteiligten Klubs keine Angaben. Laut verschiedenen Medienberichten wird eine Ablöse zwischen 200.000 und 800.000 Euro fällig.

„Jardell Kanga wird unsere U19 auf Anhieb verstärken. Für sein Alter hat er schon viel Erfahrung im Senioren-Fußball gesammelt. Darüber hinaus ist Jardell torgefährlich, schnell und kann in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden“, erklärt Thomas Eichin, der bei Bayer das Leistungszentrum leitet.

Kanga stammt aus der Jugendabteilung von Brommapojkarna, kam aber trotz seines jungen Alters bereits für die erste Mannschaft des Klubs zum Einsatz. Fünf Tore in 23 Saisonspielen stehen für den schwedischen U17-Nationalspieler zu Buche. In Leverkusen soll er behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.