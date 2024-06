Weghorst-Transfer bahnt sich an

Wout Weghorst könnte in der kommenden Saison wieder in seiner niederländischen Heimat auf Torejagd gehen. Der ‚Telegraaf‘-Reporter Mike Verweij berichtet von konkreten Verhandlungen mit Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister habe den Oranje-Stürmer, vergangene Saison vom FC Burnley an die TSG Hoffenheim verliehen, als idealen Ersatz für den umworbenen Chuba Akpom (28) im Visier.

Nach seinen 30 Einsätzen für die TSG (sieben Tore, vier Vorlagen) geht es für Weghorst zunächst in Deutschland weiter, die EM mit den Niederlanden steht vor der Tür. Möglich, dass er noch vor Turnierstart bei Ajax unterschreibt. Beim Premier League-Absteiger Burnley hat der 31-Jährige noch einen Vertrag bis 2025, aber eher keine Zukunft. Hoffenheim hatte sich gegen eine Festverpflichtung entschieden.