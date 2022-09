Rostock holt Bundesliga-Trio

Hansa Rostock holt zwei Neuzugänge aus der Bundesliga an Bord. Von Union Berlin kommt Rick van Drongelen zum Zweitligisten. Der 23-jährige Innenverteidiger wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Zudem schließt sich Anderson Lucoqui dem Ostseeklub an. Der 25-jährige Linksverteidiger von Mainz 05 kommt ebenfalls per Leihe zu Hansa.

Unter der Anzeige geht's weiter

Per dauerhaftem Transfer wechselt Dong-gyeong Lee nach Rostock. Der südkoreanische Offensivspieler löste zuvor seinen Vertrag beim FC Schalke 04 auf.