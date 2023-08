Inter schnappt sich Gosens-Nachfolger

Inter Mailand sichert sich die Dienste eines neuen Linksverteidigers. Die Nerazzurri vermelden die Verpflichtung von Carlos Augusto offiziell. Der 24-jährige Brasilianer kommt per Leihe vom AC Monza. Inbegriffen ist eine Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen zur Pflicht wird.

Bei Inter tritt Augusto das Erbe von Nationalspieler Robin Gosens (29) an, der vor dem Wechsel in die Bundesliga zu Union Berlin steht. Vor drei Jahren wechselte der Linksfuß von den Corinthians nach Monza und hat sich seitdem zu einer etablierten Stammkraft entwickelt. Vor allem in der zurückliegenden Spielzeit überzeugte Augusto mit insgesamt elf Torbeteiligungen.