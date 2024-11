Innenverteidiger Galesic zurück nach Deutschland?

Der in Berlin geborene und aufgewachsene Innenverteidiger Niko Galesic liebäugelt mit einer Rückkehr in den deutschen Fußball. ‚Sky‘ berichtet, dass der 23-Jährige von HNK Rijeka in die Bundesliga will. Erste Gespräche mit potenziellen Abnehmern sollen bereits laufen. Mögliche Vereine nennt ‚Sky‘ allerdings nicht.

Galesic spielte unter anderem für die Hertha-Jugend und wechselte 2019 vom Berliner Klub Zehlendorf in die Jugend von Rijeka. Dort hat sich der Rechtsfuß über die Jahre zum Stammspieler gemausert. Unter anderem lief er auch zweimal für die kroatische U21-Nationalmannschaft auf.