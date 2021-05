City erhöht Schlagzahl bei Mendes

Manchester City will seinen Meisterkader mit Nuno Mendes aufbessern und drückt dafür auf die Tube. Wie die ‚A Bola‘ berichtet, wollen die Skyblues zeitnah einen erneuten Vorstoß bei Sporting Lissabon bezüglich des 18-jährigen Linksverteidigers wagen. Passend für die Skyblues wurde das anstehende Champions League-Finale nach Porto verlegt. Dann möchte der Guardiola-Klub die Verhandlungen über den Youngster fortführen.

Erste Gespräche zwischen City und Sporting fanden bereits statt, doch auch Stadtrivale Manchester United umwirbt das Ausnahmetalent und schnürte zuletzt ein recht attraktives Paket für Sporting. Darüber hinaus wurde auch Real Madrid und dem FC Barcelona Interesse an Mendes nachgesagt. Der Teenager besitzt in seinem bis 2025 datierten Vertrag bei Sporting eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro.