Manchester-Derby um Mendes

Sporting Lissabons Nuno Mendes gehört zu den größten Linksverteidiger-Talenten der Welt und befindet sich derzeit im Kreuzfeuer beider Klubs aus Manchester. Wie die ‚Record‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, steht Manchester City unter Druck, mit der Annäherung der Red Devils gleichzuziehen. Demnach bietet United Linksverteidiger Alex Telles (28) als zusätzlichen Anreiz für einen Verkauf des 18-Jährigen und ist in den Transfergesprächen so einen Schritt weitergekommen.

Für die Skyblues bestünde die Möglichkeit, den derzeit an Sporting verliehenen Pedro Porro (21), der auf der rechten Außenbahn verteidigt, zu verrechnen. Mendes steht noch bis 2025 in Lissabon unter Vertrag, kann den Klub aber aufgrund einer Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro verlassen. Auch Real Madrid und der FC Barcelona befassen sich mit dem portugiesischen Youngster, dessen bevorzugtes Ziel jedoch die Premier League ist.