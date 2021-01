BVB: Hummels spricht über Karriereende

Mats Hummels hat einen Blick in die Zukunft gewagt. Auf die Frage der ‚Sport Bild‘, ob mit Vertragsende 2023 bei Borussia Dortmund auch seine Karriere enden werde, antwortet der 32-jährige Innenverteidiger: „Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich versuche alles, um auf diesem Niveau so lange wie möglich zu spielen, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Das merke ich nun, da ich weiß, es wird keine zehn Jahre mehr so gehen.“

Hummels weiter: „Wenn alles gut läuft, spiele ich noch zweieinhalb Jahre in Dortmund. Dann muss ich sehen, wie mein Gesundheitszustand im Sommer 2023 ist: Es ist alles vorstellbar, auch, dass ich aufhöre. Beispielsweise wenn der Kopf ‚nein‘ sagt.“ Hummels war 2019 vom FC Bayern zum BVB zurückgekehrt. Sein Kontrakt läuft aktuell noch bis 2022, verlängert sich aber unter normalen Umständen automatisch um ein Jahr.