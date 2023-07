Bello zum LASK

George Bello hat einen neuen Klub gefunden. Der US-amerikanische Linksverteidiger war zuletzt bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, durfte durch den Abstieg in Liga drei nun aber ablösefrei zum Linzer ASK wechseln. An die Österreicher bindet sich der 21-Jährige bis 2026.

Lese-Tipp

FC Bayern: Mané bleibt uneinsichtig