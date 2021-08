180 Millionen: Real will bei Mbappé nachbessern

Real Madrid lässt mit seinen Bemühungen um Kylian Mbappé nicht locker. Laut ‚Le Parisien‘ wollen die Königlichen ihr ursprüngliches Angebot von 160 Millionen Euro um weitere 20 Millionen aufstocken. Die erste Offerte hatte Paris St. Germain dankend abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Prinzenpark will man trotz des 2022 auslaufenden Vertrags des Angreifers mindestens den 2018 gezahlten Kaufpreis wieder einspielen. Der lag bei stolzen 145 Millionen Euro, zusätzliche 35 Millionen Euro werden fällig, sollte Mbappé bei PSG verlängern oder noch vor seinem Vertragsende 2022 wechseln. Das geplante Real-Angebot würde diese Summe nun abdecken.

Leonardo pokert hoch

„Wir haben nicht vor, noch einmal mit Real über Mbappé zu sprechen. Die Frist läuft am 31. August um Mitternacht ab. So ist das mit dem Transferfenster: Wir behalten ihn und wir verlängern“, stellte PSG-Sportdirektor Leonardo noch am gestrigen Mittwoch klar.

Für Verwirrung sorgte der Brasilianer deshalb, weil er ebenfalls verkündete: „Kylian Mbappé will zu Real Madrid wechseln und wir werden ihn nicht davon abhalten.“ Der Wunsch des Franzosen, sich dem weißen Ballett anzuschließen, ist verbrieft, notfalls will der Superstar ablösefrei im nächsten Jahr im Bernabéu anheuern. Bis es zu diesem Szenario kommt, stehen jedoch noch einige heiße Transfertage bevor.