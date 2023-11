Leipzig: Klare Tendenz bei Simons

Bei RB Leipzig kann man sich berechtigte Hoffnungen auf einen längerfristigen Verbleib von Offensivstar Xavi Simons machen. Die ‚Sport Bild‘ bezeichnet eine Verlängerung der Leihe mit Verweis auf eigene Informationen als „wahrscheinlich“.

Die aktuelle Vereinbarung zwischen den Sachsen und Simons‘ Mutterklub Paris St. Germain endet im Anschluss an die laufende Saison. Auf eine Festverpflichtung darf man beim Bundesligisten zwar nicht hoffen, wohl aber auf ein weiteres Jahr mit dem 20-jährigen Edeltechniker.

Simons lässt sich Zeit

Simons selbst will sich mit Blick auf seine Zukunft derweil nicht in die Karten schauen lassen: „Ich genieße die Zeit hier mit meinen Teamkollegen. Wir wollen viel erreichen. Was danach in der Zukunft wird, werden wir sehen.“

Sechs Treffer und acht Vorlagen aus 18 Pflichtspielen lautet die überragende Bilanz des flinken Außenbahnspielers. Dabei hat man den Eindruck, der Rechtsfuß rufe sein überragendes Potenzial noch gar nicht in Gänze ab.

Bei PSG weiß man: Die Bundesliga taugt perfekt als Nährboden für die Entwicklung junger Talente. Läuft alles nach Wunsch, bekommt man zu gegebener Zeit einen fertigen Superstar zurück, den man im Sommer erst für schlappe vier Millionen per Option von der PSV Eindhoven zurückgeholt hatte.