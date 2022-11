Zwei Klubs buhlen um Gladbachs Telalovic

Semir Telalovic winkt ein Transfer in die dritte Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken am Torjäger der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach dran. „Semir will jetzt den nächsten Schritt gehen. Wie dieser aussieht, liegt auch und natürlich an Gladbach“, wird Spielerberater Sebastian Schulze zitiert.

Telalovic habe „bewiesen, dass er Tore schießen kann“. In der Tat: In 14 Einsätzen für Gladbach II kommt der 22-Jährige auf acht Treffer und vier Vorlagen. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert. Möglich ist laut ‚Bild‘ eine Leihe bis Sommer mit Kaufoption für den Anschluss.