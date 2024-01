Salernitana gibt Angebot für Rosier ab

Loreintz Rosier (25) könnte bis zum Deadline Day noch in der Serie A landen. Nach FT-Informationen hat US Salernitana für den defensiven Mittelfeldspieler ein Angebot bei Fortuna Sittard hinterlegt. Die Italiener wollen den 1,90 Meter großen Franzosen unbedingt noch bis Donnerstag festverpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison verpasste Rosier in der Eredivisie und im niederländischen Pokal lediglich eine Partie. Ansonsten ist der Leistungsträger gesetzt. In Sittard steht Rosier noch bis 2025 unter Vertrag. Der Klub besitzt zudem die Option, den Kontrakt um ein Jahr zu verlängern.