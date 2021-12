Conte bauchpinselt Kane

Antonio Conte versucht mit warmen Worten, seinen Superstar zum bleiben zu Überreden. Auf die Frage, welche Rolle Harry Kane (28) in den kommenden Jahren bei Tottenham Hotspur spielen soll, antwortete der Trainer am Freitag: „Jeden Tag, an dem ich ihn trainiere, verstehe ich bestens, wie gut er ist.“

Conte weiter: „Er ist ein Weltklassestürmer, einer der besten, die ich trainieren durfte. Er ist außergewöhnlich.“ Kane liebäugelte im vergangenen Sommer mit einem Wechsel zu Manchester City, erhielt allerdings keine Freigabe. Für den Sommer 2022 könnte das Thema wieder aktuell werden. Conte will offenbar vorbeugen.