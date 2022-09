„Schon etwas häufiger verletzt“: Leise Hoffnung bei Reus

Edin Terzic sich zur möglichen Ausfallzeit von Marco Reus geäußert. Der 33-Jährige musste beim 1:0-Derbysieg von Borussia Dortmund über den FC Schalke 04 in der 30. Minute ausgewechselt werden. Reus war nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß umgeknickt und konnte den Platz nicht mehr aus eigener Kraft verlassen.

„Es sieht so aus, dass die Bänder verletzt wurden. Wie lange er ausfällt, das wissen wir jetzt noch nicht, da müssen wir genauere Untersuchungen abwarten“, sagte Terzic im Anschluss an die Partie bei ‚Sky‘, „wir denken, dass es nicht ganz so lange dauert. Er hatte das Sprunggelenk ja schon etwas häufiger verletzt.“

Reus selbst meldete sich via Instagram am gestrigen Abend noch zu Wort und versprach: „Ich werde bald zurück sein. Ich werde nie aufgeben.“ Für den BVB-Kapitän ist es die erste Verletzungspause in dieser Saison. Bislang stehen für Reus zehn Pflichtspieleinsätze zu Buche, in denen sich der DFB-Nationalspieler stark präsentierte drei Treffer sowie vier Assists beisteuerte.