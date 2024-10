Größer Transfer der Fußballgeschichte: Klub träumt von Vinicius

Real Madrid könnte sich in einigen Monaten mit einem kaum für möglich gehaltenen Angebot für Vinicius Junior (24) konfrontiert sehen. Die ‚Marca‘ berichtet, dass sich der saudische Klub Al Hilal mit einem Szenario befasst, in dem man versucht, den brasilianischen Ausnahmekönner von den Königlichen loszueisen.

Der größten spanischen Sportzeitung zufolge könnte es 2025 zu einem solchen Vorstoß kommen. Eine mögliche Ablöse nennt die ‚Marca‘ zwar nicht, spricht aber vom potenziell „größten Transfer der Fußballgeschichte“. Zur Einordung: Mit 222 Millionen Euro Ablöse ist Neymars Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St. Germain aus dem Jahr 2017 immer noch der teuerste aller Zeiten.

Was sagt Vinicius?

Die ‚Marca‘ räumt allerdings ein, dass schon sehr viel zusammenkommen müsste, damit ein solcher Blockbuster-Deal möglich wäre. Vinicius selbst hege bislang keine Ambitionen, so früh in seiner Karriere den Schritt in die fußballerische Bedeutungslosigkeit zu gehen.

Ganz zu schweigen von Real, das eigentlich alle Trümpfe in der Hand hält. Auf eine Milliarde Euro ist Vinicius‘ Ausstiegsklausel festgelegt. Dass sich Al Hilal in diese Sphären vorwagt, ist dann doch eher utopisch. Man muss also erst einmal abwarten, ob es sich um mehr als einen saudischen Wunschtraum handelt.