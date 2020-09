Bellingham-Coach: „BVB und Jude sind wie gemacht füreinander“

Aus Sicht von Jude Bellighams langjährigem Jugendcoach Mike Dodds war der Wechsel zu Borussia Dortmund genau der richtige. „Dortmund und Jude Bellingham sind wie gemacht füreinander zu diesem Zeitpunkt, denke ich: Dortmund will ihn weiter ausbilden, und er wird nicht aufhören, zu arbeiten, ein immer besserer Fußballer zu werden“, ist sich der Trainer im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ sicher.

Dodds rechnet fest damit, dass sich Bellingham in der Bundesliga durchsetzen wird: „Man muss ja schon fast damit rechnen, auch wenn ich die Erwartungen nicht in die Höhe treiben will. Was mir wichtig ist: Ich bin, wie Sie gemerkt haben, schwer von ihm beeindruckt, und zwar noch mehr von seiner Mentalität und Persönlichkeit als von seinen taktischen und technischen Fähigkeiten. Ihr könnt euch freuen in Dortmund.“