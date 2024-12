RB Leipzig: 5 gute Gründe für eine Rose-Trennung

Ergebnisse

Dass Marco Rose als Trainer von RB Leipzig überhaupt zur Disposition steht, hat natürlich in erster Linie Ergebnisgründe. Platz vier in der Bundesliga ist zwar in Ordnung – schlechter darf es aber nicht werden. Sechs Pleiten in sechs Champions League-Spielen sind dagegen absolut indiskutabel und ergeben automatisch eine Trainerdiskussion.

Spielweise

„Wir spielen jetzt anders, als wir es eigentlich wollen“, räumte Rose zuletzt ein. RB-Fußball steht für Angriffspressing, Umschalten, Laufstärke und Mut. Zuletzt stellte sich Leipzig angesichts der Personallage aber auch mal abwartend hinten rein, agierte nicht vertikal genug nach vorne. Ein Dorn im Auge des Konzerns, der seinen Markenkern bewahren will.

Vertrag

Im Juni verlängerte RBL den Vertrag mit Rose bis 2026. Triebfeder dahinter war laut ‚Sport Bild‘ Sportdirektor Rouven Schröder, der mittlerweile aber zum Farmteam RB Salzburg wechselte. Damit fehlt Rose ein Fürsprecher. Ohnehin gilt dem Bericht zufolge in Leipzig die Devise, dass man nicht mit einem Trainer ins letzte Vertragsjahr gehen will. Entsprechend müsste Rose spätestens im Sommer erneut verlängern – danach sieht es aber gerade gar nicht aus.

Verfügbarkeit

Timing bei einem Trainerwechsel ist wichtig. Ein geeigneter Nachfolger muss auf dem Markt sein – und dieser gibt aktuell einiges her. Roger Schmidt soll Leipzigs Wunschlösung für die Zukunft sein. Dieser einigte sich zuletzt mit Benfica Lissabon auf eine Vertragsauflösung, hat aber laut der ‚Sport Bild‘ signalisiert, dass er erst im Sommer wieder einsteigen will. Der optimale Zeitpunkt also, um in Leipzig anzufangen? Mit Erik ten Hag, Edin Terzic und Pellegrino Matarazzo sind drei weitere Trainer vereinslos, mit denen sich RB in der Vergangenheit schon beschäftigte.

Klopps erster Schuss

Jürgen Klopp steigt zum Jahreswechsel als Fußballchef beim Red Bull-Konzern ein. Mit Rose ist er zwar ob einer gemeinsamen Vergangenheit bei Mainz 05 freundschaftlich verbunden, muss aber natürlich objektive Trainer-Entscheidungen treffen. Bei einer Neubesetzung von Roses Posten im Sommer hätte Klopp also seinen ersten Schuss frei und könnte einen Coach installieren, der seinen Vorstellungen genau entspricht.